مطالب بتمديد العمل بأمر الدفاع 31 حتى حزيران المقبل

الوكيل الاخباري - طالبت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم (31) لسنة 2021 حتى الأول من حزيران المقبل، والذي تحدد بموجبه الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة.



وأوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، في كتاب وجهه لغرفتي تجارة وصناعة الأردن، أن أجور الشحن البري للحاويات التي ترد إلى ميناء العقبة تضاعفت عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

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