الامانة للمواطنين : فحص زيت الزيتون بـ 25 دينار

الوكيل الاخباري - أعلنت دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى إدخال المختبرات الغذائية التابعة لها جهاز كروماتوغرافيا الغاز (GC) ضمن أجهزتها المخبرية للكشف عن خلط زيت الزيتون بزيوت أخرى، وحسب المواصفات القياسية الأردنية.



ودعا مدير الرقابة الصحية والمهنية في الأمانة الدكتور خلدون الهوادي المواطنين الراغبين بفحص زيت الزيتون- مع بدء موسم عصر ثمار الزيتون في الأردن ولضمان جودة زيت الزيتون المعروض في الأسواق المحلية- إلى فحص العينات في المختبرات الغذائية التابعة لدائرة الرقابة الصحية والمهنية اعتباراً من 25 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، علماً أن تكلفة الفحص للعينة الواحدة 25 دينارا.



يذكر أن المختبرات الغذائية في أمانة عمان أحد المختبرات الحكومية الخمسة الحاصلة على اعتماد هيئة الاعتماد الوطنية لفحص المواد الغذائية.

اضافة اعلان