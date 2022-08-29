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الإثنين، 29-08-2022 06:24 م

الامن العام : ضبط ٤ أشخاص من عائلة واحدة يروجون الماريجوانا - صور

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات يواصلون جهودهم لملاحقة نشاطات الاتجار وترويج المواد المخدرة،إذ تعاملوا خلال الايام الماضية مع ثلاث قضايا نوعية أُلقي القبض خلالها على ستة مروجين لتلك المواد وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة .

ففي القضية الاولى فقد تابع فريق تحقيقي خاص من الادارة معلومات عن قيام احد الاشخاص بزراعة مادة الماريجوانا المخدرة داخل مزرعته في محافظة المفرق وقيامه برفقة أبنائه الثلاثة بترويج تلك المواد في محافظتي المفرق والزرقاء .

وجرى بعد التأكد من المعلومات مداهمة المزرعة والقاء القبض على الاب وأبنائه الثلاثة وضُبط داخل المزرعة 500 كيس بلاستيكي تحتوي على مادة الماريجوانا المخدرة اضافة إلى ضبط 300 شتلة من ذات النبتة وسلاح ناري .

وفي سياق متصل فقد جرت في محافظة مأدبا مداهمة منزل احد مروجي المواد المخدرة بعد التأكد من استخدامه جزءاً من منزله لزراعة الماريجوانا المخدرة ، وعثر داخل المنزل بعد القاء القبض عليه على 100 شتلة من تلك النبتة اضافة الى نص كغم من الماريجوانا المجففة المعدة للبيع .

وأكد الناطق الاعلامي انه في القضية الثالثة ألقي القبض على مروج للمواد المخدرة جنوب العاصمة بعد مراقبته ومتابعة نشاطه الجرمي ومداهمته داخل إحدى الشقق التي استخدمها لترويج المواد المخدرة وضُبط بحوزته 1000 حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة وسلاح ناري .

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