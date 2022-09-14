الأربعاء 14-09-2022
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الأربعاء، 14-09-2022 08:24 م

الامن العام : هذه الصورة ليست في الأردن !

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر امني صحة الصورة التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء حول انقاذ طفلة رضيعة في حادثة انهيار عمارة منطقة اللويبدة.

وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري ان هذه الصورة تعود الى عمليات انقاذ في دولة عربية ، وتم تداولها بشكل خاطىء عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وناشد المصدر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول الشائعات والاعتماد على المصادر الموثوقة في تداول الاخبار والصور . 

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