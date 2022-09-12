الامن العام : القبض على المتهم بقتل مواطن في مشاجرة بعمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر امني ان الأجهزة الأمنية القت القبض على المتهم بقتل مواطن خمسيني، اثر مشاجرة وقعت، في لواء الجيزة جنوب العاصمة عمان .



وقال المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ، مساء الاثنين، إن التحقيق بوشر مع المتهم.



وفي وقت سابق اكدت مديرية الامن العام وفاة شخص خمسيني وأصابة 3 آخرين، إثر مشاجرة جماعية، نشبت صباح اليوم الاثنين، بين عدد من الأشخاص، في منطقة زيزيا لواء الجيزة.



وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إنه استخدم في المشاجرة الأدوات الحادة والأسلحة النارية، موضحاً أنه تم إخلاء الوفاة والاصابات إلى مستشفى النديم الحكومي.

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