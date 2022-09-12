الثلاثاء 13-09-2022
الوكيل الاخباري

لقاء في الطفيلة حول التوعية بآثار التغير المناخي

الامن العام : القبض على المتهم بقتل مواطن في مشاجرة بعمان

منتدى الرصيفة الثقافي يقيم أمسية بعنوان الحكايات الشعبية

اجتماع في تربية عجلون حول جائزة الملكة رانيا العبد الله

وزارة العمل توضح حول رفع الحد الأدنى للأجور

كلب ضال يعقر 4 مواطنين في لواء بصيرا

الجامعة الأردنية والملحقية الثقافية العراقية تبحثان أوجه التعاون

الفايز يقدم واجب العزاء بوفاة الملكة اليزابيث في السفارة البريطانية

الصفدي يؤكد عمق ومتانة علاقات الشراكة الأردنية الأوروبية

السير : زيادة المباحث بالزي المدني لرصد المخالفات الخطرة

الإثنين، 12-09-2022 11:19 م

الامن العام : القبض على المتهم بقتل مواطن في مشاجرة بعمان

920221293444898504635


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  اكد مصدر امني ان الأجهزة الأمنية القت القبض على المتهم بقتل مواطن خمسيني، اثر مشاجرة وقعت، في لواء الجيزة جنوب العاصمة عمان .

وقال المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري ، مساء الاثنين، إن التحقيق بوشر مع المتهم.

 وفي وقت سابق اكدت مديرية الامن العام وفاة شخص خمسيني وأصابة 3 آخرين، إثر مشاجرة جماعية، نشبت صباح اليوم الاثنين، بين عدد من الأشخاص، في منطقة زيزيا لواء الجيزة.

وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إنه استخدم في المشاجرة الأدوات الحادة والأسلحة النارية، موضحاً أنه تم إخلاء الوفاة والاصابات إلى مستشفى النديم الحكومي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202211212511395963718

لقاء في الطفيلة حول التوعية بآثار التغير المناخي

920229164713122452736

منتدى الرصيفة الثقافي يقيم أمسية بعنوان الحكايات الشعبية

وزارة التربية والتعليم

اجتماع في تربية عجلون حول جائزة الملكة رانيا العبد الله

920226162350405754404

وزارة العمل توضح حول رفع الحد الأدنى للأجور

420221493610835971105

كلب ضال يعقر 4 مواطنين في لواء بصيرا

920226145328420404294

الجامعة الأردنية والملحقية الثقافية العراقية تبحثان أوجه التعاون

أخبار متعلقة
الدفاع المدني مع لوغو

وفاة شخص بحادث سير قرب دوار الداخلية

1614714711817

بلدية الجيزة تطرح عطاء شراء حافلات لخدمة طلبة المدارس

الأمن العام

الامن العام : وفاة شخص بعيار ناري

354100_1_1570879129

الامن العام : وفاة طفل غرقاً بدلو ماء

2ade7915-936b-412a-8985-e48c2f80e054

حريق في استقلال مول واخلاء المتواجدين وانباء عن وقوع اصابات - فيديو

اعلان-تجنيد-الأمن-العام-2021-800x576

الامن يكشف ملابسات وفاة سيدة في ابو السوس بعمان