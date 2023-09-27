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الأربعاء، 27-09-2023 05:54 م

الامن العام : 13 إصابة إثر حادثي تصادم منفصلين

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الوكيل الاخباري - أصيب 13 شخصا، الأربعاء، بحادثي تصادم منفصلين في محافظة جرش، حيث وصفت الحالات بين الحسنة والمتوسطة.

وأوضح مصدر أمني ، أن حادث التصادم الأول كان بين 3 مركبات نتج عنه 7 إصابات، فيما أصيب 6 أشخاص إثر حادث التصادم الثاني بين مركبتين.

من جانبه قال مدير مستشفى جرش الحكومي صادق العتوم إن جميع الإصابات وصلت إلى قسم الإسعاف والطوارئ من قبل كوادر الدفاع المدني، مشيرا إلى أن الإصابات وصفت بين الحسنة والمتوسطة.

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