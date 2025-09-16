غزة تحت النار .. 37 غارة إسرائيلية خلال 20 دقيقة

وقال التلفزيون الفلسطيني إن القصف الإسرائيلي مستمر، ويتركز القصف المدفعي بدعم من الطيران الحربي في الشمال الغربي لمدينة غزة.
وأشار إلى كثافة نارية في مناطق أبراج المخابرات والكرامة والأحياء الشمالية الغربية من غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من طائرات "الكواد كابتر" تجاه أي هدف متحرك في محيط تلك المواقع.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق من مساء الإثنين أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجمات على مدينة غزة، وخاصة في الجزء الشمالي الغربي منها، ويبدو أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات الأخيرة لانطلاق عملية "عربات جدعون 2".
ووفق القناة، تشير تقديرات جهاز الأمن إلى أن أكثر من 300 ألف من سكان غزة قد غادروا المدينة، فيما نقلت عن مصدر أمني قوله إن "عدد الغزيين الذين تحركوا حتى الآن يسمح ببدء المناورة داخل مدينة غزة".
وفي السياق، أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة الشهداء جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ الفجر ارتفعت إلى 62 شخصاً، غالبيتهم في مدينة غزة.
ومنذ صباح الإثنين، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات أدت إلى تدمير عدد من المباني السكنية، من بينها برج الغفري، الذي يُعد من أعلى الأبراج في المدينة (20 طابقاً)، ويقطنه مئات العائلات، إضافة إلى أنه يضم مقرات لوسائل إعلام وشركات إنتاج إعلامي ومؤسسات تجارية.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
مقررة أممية: إسرائيل تستهدف الصحفيين بشكل متعمد للتغطية على "الإبادة"
-
بينهم وزيرة .. استدعاء مقربين من نتنياهو وبن غفير بشبهة فساد ومخدرات
-
إسرائيل تشن هجوما كبيرا وواسعا على مدينة غزة الآن
-
نتنياهو يقر "بعزلة إسرائيل" .. ويؤكد: سنضطر للتكيف
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 64,905
-
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تعلن وصول سفينة حمدان التاسعة للعريش
-
منظمات دولية تدعو لوقف التجارة مع المستوطنات غير الشرعية
-
شهداء ومصابون برصاص وقصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة