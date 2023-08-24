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الخميس، 24-08-2023 01:28 م

الامن : حجز المركبة وحبس السائق وغرامة 300 دينار لمرتكب هذه المخالفة

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت إدارة السير المركزية عبر صفحتها في فيسبوك ان : "لوحة الأرقام .. هوية المركبة ومرجعية للتعرف على سائقها وبيانات وسجلات المركبة..وجود لوحة الأرقام في مكانها المخصص حماية لك ولغيرك من مستخدمي الطريق".

وأضافت بأنه ضمن القانون المعدل فإن مخالفة قيادة المركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية هو حجز المركبة لمدة لا تقل عن (24) ساعة ولا تزيد عن (30) يوما والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.

كما تشمل المخالفة ايضا وفق إدارة السير غرامة مالية لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ومضاعفة الغرامة في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

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