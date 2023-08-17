الشيخ العنانزة يتفوق في حفظ القرآن والتوجيهي

الوكيل الإخباري - اجتاز الطالب الشيخ محمد نوح العنانزة امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" التي ظهرت نتائجها أمس الأربعاء.



وحصل العنانزة على معدل 80 بالفرع العلمي، وفق ما نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ كتب: "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى. الحمدلله حصلت على معدل ٨٠ وتجاوزت هذه المرحلة".



يشار إلى أن العنانزة حصل خلال عام 2022 على المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم التي أقيمت آنذاك في إثيوبيا وسط منافسة كبيرة وبمشاركة قراء وحفاظ للقرآن من نحو 57 دولة حول العالم.

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