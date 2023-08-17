الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول المساعدات التي تقدم للأفراد

الشيخ العنانزة يتفوق في حفظ القرآن والتوجيهي

نحو 100 مليون كيس بلاستيكي تطرح في البيئة الأردنية سنويا

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

نائب الملك يحيي المدفعية والإسناد الناري على أدائهم

استقالة مدرب نادي الوحدات

مستجدات الموجة الحارة .. الارصاد تحذر من طقس الجمعة

رئيس الديوان يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في معان

نائب الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي (السد المنيع) - صور

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الخميس، 17-08-2023 08:45 م

الشيخ العنانزة يتفوق في حفظ القرآن والتوجيهي

PeBzZFoKI2X8ucAbuAY9CLMINs9OeXfUzXvCpaHo


الوكيل الإخباري - اجتاز الطالب الشيخ محمد نوح العنانزة امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" التي ظهرت نتائجها أمس الأربعاء.

وحصل العنانزة على معدل 80 بالفرع العلمي، وفق ما نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إذ كتب: "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى. الحمدلله حصلت على معدل ٨٠ وتجاوزت هذه المرحلة".

يشار إلى أن العنانزة حصل خلال عام 2022 على المركز الأول في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم التي أقيمت آنذاك في إثيوبيا وسط منافسة كبيرة وبمشاركة قراء وحفاظ للقرآن من نحو 57 دولة حول العالم.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
32023920653523700659

توضيح حكومي حول المساعدات التي تقدم للأفراد

WhatsApp Image 2023-08-17 at 8.40.07 PM

دورات تدريبية حول التدقيق المائي لمدينة الحسن الرياضية

64de2e5e36aa3

نحو 100 مليون كيس بلاستيكي تطرح في البيئة الأردنية سنويا

ديوان الخدمة

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

WhatsApp Image 2023-08-17 at 7.38.15 PM

وزير السياحة والآثار يتفقد المواقع السياحية والأثرية في معان

42023166221701111029

الأردن يشارك بحلقة نقاشية دولية عن العمل النسوي العربي

أخبار متعلقة
nCNTnOeEXzqjjMH541rYdqSnzPWAwd9Uv61yQz0J

التربية توضح حول تسريب أسئلة امتحان التوجيهي

1120202101132552417448

إدارة السير: تم الحجز على هؤلاء وتحذر من تكرار تصرفاتهم

مطلوب سائقين

تحذير هام إلى جميع السائقين في المملكة

446398_0

الضمان يكشف موعد صرف السلف المالية للمستحقين

swg95U2cJkQvrQfDKBzIZpk53NWvdMCH6W7dcdWM

أكثر من 184 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي الخميس

WhatsApp Image 2023-07-18 at 9.46.45 PM

تنويه أمني هام إلى كافة السائقين في الأردن