الاميرة بسمة بنت طلال تفتتح المعرض الدائم لصور تاريخ الحركة الكشفية والارشادية

الوكيل الاخباري - إفتتحت سمو الاميرة بسمة بنت طلال، رئيسة جمعية الكشافة والمرشدات الاردنية، أمس، المعرض الدائم لصور تاريخ الحركة الكشفية والارشادية الاردنية، الذي تنظمه الجمعية بمناسبة الاحتفالات بعيد استقلال المملكة السادس والسبعين، والذكرى المئوية لتأسيس الدولة الاردنية ومئوية حركة الكشافة والمرشدات الاردنية.



وقالت سموها، إن المعرض يتزامن مع مناسبات وطنية عزيزة على قلوب الجميع، وهي عيد الاستقلال ومئوية الدولة الاردنية.

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