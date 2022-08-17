الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

فتى الزرقاء صالح يتحدث عن حلمه بعد نجاحه بالتوجيهي

الأربعاء، 17-08-2022 02:39 م

البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

IMG_5740


الوكيل الإخباري - طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2022 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الخميس.

اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة في بيان اليوم الأربعاء، إن الإصدار بعنوان "الأزهار البرية في الأردن"، ويتكون من 10 طوابع، بشكل شيتات، وقيمة كل فئة 30 قرشا، والقيمة الإجمالية للإصدار 3 دنانير، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول حيث يتكون الإصدار من 5 مغلفات، وتم لصق كل طابعين على مغلف، وبذلك تكون قيمة مجموعة المغلفات بدون الطوابع 2,5 دينار، وقيمة مجموعة المغلفات مع الطوابع الملصقة 5,5 دينار.

 

وأوضح العزة أنه بإمكان الراغبين الحصول على هذه الطوابع والمواد المتعلقة بها مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى توفر طوابع هذا الإصدار في مديريات البريد بالمحافظات.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (13)

بحث إقامة فندق سياحي تراثي في السلط

1120212110598873149457

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

ففففف

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

82022141446297032807

الخارجية تعزي بضحايا فيضانات السودان

image_750x422_5e1041e5ab7c1

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

pic_131680

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

أخبار متعلقة
2701fca89ac3c5b1950a7f12bdad051f

25.4 % نسبة الفاقد المائي في قناة الملك عبدالله

تت

تعيين أردنية في مجموعة جوجل العالمية

image

حمولة شاحنة تتسبب بقطع أسلاك كهرباء في الخالدية

JUST (1)

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومؤسسة فولبرايت الأميركية

620221115357138218988

النجار: سوريا ترفض بيع المياه للأردن

294360396_1121879681873857_3550816396912341375_n

المياه: ضبط 15 اعتداء جديداً في مأدبا والأغوار الجنوبية - صور