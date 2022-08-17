البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية

الوكيل الإخباري - طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2022 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الخميس.

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وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة في بيان اليوم الأربعاء، إن الإصدار بعنوان "الأزهار البرية في الأردن"، ويتكون من 10 طوابع، بشكل شيتات، وقيمة كل فئة 30 قرشا، والقيمة الإجمالية للإصدار 3 دنانير، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول حيث يتكون الإصدار من 5 مغلفات، وتم لصق كل طابعين على مغلف، وبذلك تكون قيمة مجموعة المغلفات بدون الطوابع 2,5 دينار، وقيمة مجموعة المغلفات مع الطوابع الملصقة 5,5 دينار.

وأوضح العزة أنه بإمكان الراغبين الحصول على هذه الطوابع والمواد المتعلقة بها مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى توفر طوابع هذا الإصدار في مديريات البريد بالمحافظات.