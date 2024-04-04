البنك المركزي يوضح طريقة تمييز العملة الحقيقية من المزورة

الوكيل الإخباري - شارك البنك المركزي مقطع فيديو توعوي حول العلامات الأمنية التي يجب أن تحملها العملة النقدية الحقيقية، ووضح طريقة تمييز العملة الحقيقية من المزورة.



وبين مقطع الفيديو المنشور على صفحة البنك على الفيسبوك أنه يمكن تمييز العملة النقدية الحقيقية عند وضعها أمام مصدر ضوئي، حيث سترى أولاً العلامة المائية تتوافق مع الصورة المطبوعة على وجه العملة النقدية، بالإضافة إلى رؤية رقم الفئة المخفي بشكل واضح عند وضعه أمام مصدر ضوئي.

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وأضاف أن عند امالة الورقة النقدية الحقيقية، يمكنك رؤية الخيط الأمني ثلاثي الأبعاد ، بالإضافة إلى رؤية شكل بداخله قيمة الفئة تتغير ألوانه مع تحريك الورقة.







وأشار إلى أن الطباعة البارزة المميزة للأوراق النقدية الحقيقية تتوزع على أماكن مختلفة من الورقة، ويمكن الاحساس بها من خلال تمرير أطراف الأصابع على أماكن تواجدها على الورقة مثل اسم البنك ونص قيمة الفئة النقدية في مركز الورقة بالجهة الأمامية.







وأضاف أن بالنسبة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، هناك بعض الخطوط والنقاط البارزة يمكن لمسها باطراف الأصابع على جانبي الورقة من الجهة الأمامية.