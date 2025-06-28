‏صقور النشامى يفتتح مشاركته في كأس العالم تحت 19 عاما بمواجهة الدومينيكان

ويتطلع المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني سام دغلس، إلى تحقيق بداية قوية أمام منتخب جمهورية الدومينيكان رابع بطولة الأميركتين القارية.
وكان صقور النشامى قد وصل إلى سويسرا قبل نحو أسبوع، ودخل في معسكر تدريبي تخلله خوض مباراتين وديتين أمام كندا وأستراليا، وهما من بين أبرز المنتخبات المرشحة للقب البطولة، حيث شكل اللقاءان فرصة ثمينة للوقوف على الجاهزية البدنية والتكتيكية للاعبين، ومعالجة الثغرات قبيل الانطلاقة الرسمية.
وركّز الجهاز الفني بقيادة دغلس، ومساعديه هيثم طليب وزيد عباس، على بناء الانسجام بين عناصر الفريق، وتعزيز الجانبين الذهني والبدني، خصوصا أن هذا الجيل يشارك للمرة الأولى في بطولة بحجم كأس العالم، وسيواجه منتخبات ذات خبرات قارية وعالمية عريقة.
وتضم القائمة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم كل من اللاعبين، روحي الكيلاني وسيف الدين صالح وهادي الشامي وعمر حجازي وحسين عبابنة وعبدالله شتات وعمر سلمان والطيب قاسم وحمزة شعبان وكريم الجيبات وعبدالله أبو صعب وفارس مشربش.
وجدير ذكره أن منتخبنا الوطني تأهل إلى نهائيات كأس العالم بعد أن حل رابعا في بطولة كأس آسيا العام الماضي، ليسجل حضوره الثاني في البطولة بعد المشاركة الأولى في العام 1995 في اليونان.
-
أخبار متعلقة
-
زين كاش تعقد ورشة عمل حول الابتكار المالي للرياديين في منصة زين للإبداع (ZINC)
-
مصفاة البترول الأردنية تهنئ سمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الميمون
-
شركة البوتاس العربية تهنىء سمو ولي العهد بعيد ميلاده الميمون
-
مختبر التشريح المجهري في "العلوم التطبيقية" يحصل على اعتماد الاتحاد الأوروبي للاختصاصات الطبية كأول مركز خارج أوروبا ضمن شبكة NASCE
-
مساهمو الاتحاد والاستثماري يوافقون على المباشرة بالإجراءات التنظيمية لصفقة الاندماج بين البنكين
-
ميتسوبيشي الأردن تحصد جائزة التميز المؤسسي لعام 2024 من بين جميع موزعي ميتسوبيشي موتورز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
-
أكبر شاشة QD-MiniLED TCL بحجم 115 إنش لأول مرة في الأردن عبر شركة نهر الريان – الوكيل الرسمي
-
زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بالعام الهجري الجديد