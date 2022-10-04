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الثلاثاء، 04-10-2022 06:06 م

البيئة تفتتح مواقع تجميع النفايات الكهربائية والإلكترونية

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الوكيل الاخباري - افتتحت وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، اليوم الثلاثاء، مواقع تجميع النفايات الكهربائية والإلكترونية .

وذلك في إطار مشروع "التقليل والحد من الملوثات العضوية الثابتة، من خلال الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الكهربائية والإلكترونية ونفايات الرعاية الصحية، وتطوير القدرة على تحويل النفايات واسترداد الموارد للحد من انبعاثات الغازات والملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة".

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