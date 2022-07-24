التربية: اتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس إحدى قاعات التوجيهي ومساعده

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة تبحث تغيير نمط أسئلة امتحان الثانوية العامة (اختيار من متعدد) في الدورات الامتحانية القادمة.

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وأكد في حديث صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا التوجه يهدف إلى رفع مستوى العدالة بين الطلبة، ومنع محاولات الغش خاصة تلك التي تتم من خارج أسوار المدارس، ما يساعد في الحفاظ على سلامة سير إجراءات عقد الامتحان.

وبين حرص الوزارة على تطبيق الأنظمة والتعليمات الناظمة لعقد الامتحان، حيث يتم إيقاع العقوبات بحق المخالفين لهذه التعليمات من الكوادر القائمة على هذا الامتحان، إضافة إلى إحالة بعضهم إلى المجلس التأديبي.



وأشار العجارمة، إلى اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية بحق رئيس إحدى القاعات ومساعده من خلال تشكيل لجنة تحقيق من الوزارة ضمت 3 مديري إدارات، خلصت إلى حجب الزيادة السنوية لـ3 سنوات عن رئيس القاعة ومساعده، إضافة إلى تطبيق تعليمات الامتحان على المشترك، والمتمثلة بحرمانه من التقدم للامتحان لدورتين.



وقال إنه ومن خلال تطبيق التعليمات الناظمة للامتحان فقد تم اتخاذ عقوبات بحق 428 مشتركا حتى امتحان يوم أمس السبت، تمثلت بإلغاء مبحث لـ 47 مشتركا، وحرمان لدورة واحدة لـ 106 مشتركين ، وحرمان لدورتين لـ375 مشتركا.

وأشاد العجارمة، بجهود كوادر وزارة التربية القائمة على الامتحان من معلمين ورؤساء قاعات ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية التي تبذلها في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة.



كما أثنى على الجهود المتميزة التي تبذلها كوادر الأمن العام في التعاون المستمر مع الوزارة حفاظا على سير سلامة الامتحان وتوفير البيئة الامتحانية الآمنة للطلبة.