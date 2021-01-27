التربية تحدد موعد توزيع الكتب لطلبة المدارس

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم الأربعاء، جدول توزيع الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني 2020-2021 - أسفل الخبر - .



وقالت الوزارة عبر "الفيسبوك"، وفق رصد "الوكيل الإخباري"، إنه سيتم بيع كتب الصف الثاني ثانوي (التوجيهي) يوم الأحد 7 شباط ، فيما سيتم تسليم الكتب لطلبة الصف الأول في ذات اليوم ، كما سيتم بيع كتب الصف الأول ثانوي يوم الاثنين 8 شباط، وتسليمها لطلبة الصف الثاني.



وزادت، أنه سيتم توزيع الكتب المدرسية على طلبة الصف العاشر والصف الثالث يوم الثلاثاء 9 شباط، فيما سيتم يوم الأربعاء 10 من شباط توزيع الكتب على طلبة الصف الرابع والتاسع، وأما يوم الخميس 11 شباط سيتم توزيع الكتب على طلبة الصفين الخامس والثامن، ويوم الأحد 14 شباط سيتم توزيع الكتب على طلبة الصفين السادس والسابع.

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