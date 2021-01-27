الأربعاء 27-01-2021
الوكيل الاخباري

توضيح من مستشفى الجامعة الاردنية للوكيل حول تحديد ثمن فحص كورونا

التربية تحدد موعد توزيع الكتب لطلبة المدارس

"صحة دبي" تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بصفة مؤقتة براتب 8000 درهم شهرياً

ارتداء كمامتين للوقاية من كورونا.. هل يصنع الفارق؟

هام من وزارة العمل للأردنيين

الصفدي : الأردن سيبقى السند الأقوى للفلسطينيين

وفاة موظف حكومي أثناء عمله في عمان

النواب يناقش ردود الحكومة اليوم

التدخين في وسائط النقل العام ... ظاهرة مزعجة ومطالب بحل فوري

وفيات الأربعاء 27/1/2021

الأربعاء، 27-01-2021 10:42 ص

وفق ما نشرته على "الفيسبوك"

التربية تحدد موعد توزيع الكتب لطلبة المدارس

وزا
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم الأربعاء، جدول توزيع الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني 2020-2021 - أسفل الخبر - .

وقالت الوزارة عبر "الفيسبوك"، وفق رصد "الوكيل الإخباري"،  إنه سيتم بيع كتب الصف الثاني ثانوي (التوجيهي) يوم الأحد 7 شباط ، فيما سيتم تسليم الكتب لطلبة الصف الأول في ذات اليوم ، كما سيتم بيع كتب الصف الأول ثانوي يوم الاثنين 8 شباط، وتسليمها لطلبة الصف الثاني.

وزادت، أنه سيتم توزيع الكتب المدرسية على طلبة الصف العاشر والصف الثالث يوم الثلاثاء 9 شباط، فيما سيتم يوم الأربعاء 10 من شباط توزيع الكتب على طلبة الصف الرابع والتاسع، وأما يوم الخميس 11 شباط سيتم توزيع الكتب على طلبة الصفين الخامس والثامن، ويوم الأحد 14 شباط سيتم توزيع الكتب على طلبة الصفين السادس والسابع.

اضافة اعلان
 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة

هام من وزارة العمل للأردنيين

120212610858162053250

الصفدي : الأردن سيبقى السند الأقوى للفلسطينيين

نوبه

وفاة موظف حكومي أثناء عمله في عمان

1202124104715974286571

التربية : استمرار التعليم الوجاهي مرهون بأمر هام

1ae17ad2-acdd-489b-8186-211c7bc4fdba

ترحيب واسع بالتوجه الحكومي لتثبيت عمال الوطن

الضمان الاجتماعي

بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية : 20 طالبا الحد الاقصى داخل الغرف الصفية

120211495050938760720

وزارة التربية: دوام سبت لـ 84 مدرسة خلال الفصل الثاني

وزارة التربية والتعليم

توضيح هام من التربية حول عودة الطلبة للمدارس الفصل الثاني

120215134141442536759

قرار عاجل من وزير التربية بشأن طلبة المدارس

وزارة التربية والتعليم

توضيح من التربية بشأن الامتحانات