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الإثنين، 30-08-2021 11:58 ص

التربية: قبول جميع الطلبة في مرحلة رياض الأطفال

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الوكيل الاخباري- أعلن مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي المحاسيس، عن قبول جميع الطلبة المسجلين على قوائم الاحتياط في مرحلة رياض الأطفال.اضافة اعلان


وأضاف المحاسيس، أنّه تم خلال الأيام الماضية قبول 65 ألف طالب في مرحلة رياض الأطفال الحكومية، لافتا إلى أنه يوجد على قوائم الاحتياط حوالي 11 ألف طالب سيتم قبولهم بحيث يتم الوصول إلى 75 ألف طالب في هذه المرحلة.

وقال، إن البروتكول الصحي منح الطالب مسافة 1م2 داخل الغرفة الصفية مع الإشارة إلى أن الوزارة لم تقبل في يوم من الأيام أكثر من 25 طالبا في الغرفة الصفية الواحدة لرياض الأطفال.

ونوه إلى أن طبيعة مرحلة الأطفال تعتمد على التفاعل بين الطلبة والمعلمين، متطرقا إلى أن 90 بالمئة من الهيئة التدريسية حصلوا على المطعوم.

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