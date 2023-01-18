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الأربعاء، 18-01-2023 03:40 م

الترخيص تعلن بيع أرقام اللوحات المميزة بالمزاد العلني الالكتروني

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الوكيل الإخباري - أعلن إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن طرح مجموعة من الأرقام المميزة للبيع بالمزاد العلني الالكتروني والمعلن عنها من قبل نيابة أمن الدولة من خلال الموقع الالكتروني للإدارة www.dvld.gov.jo .

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ودعت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الراغبين بالمشاركة في المزاد إلى إنشاء حساب على موقع الإدارة والتقدم بطلب المزاودة والاطلاع على الشروط والأحكام ودفع التأمينات المطلوبة والمحددة لكل رقم علما بأنها مستردة .


ويبدأ أول مزاد علني الكتروني يوم الثلاثاء الموافق 24 / 1 / 2023م وينتهي آخر مزاد يوم الخميس الموافق  30 /1 / 2023م للأرقام المعلن عنها وحسب ما هو مبين بالجدول ادناه، ولإدارة المزاد الموافقة على إحالة الرقم المزاود عليه من عدمه باسم المزاود الأخير وحسب مبلغ المزاودة .


وبينت إدارة ترخيص السواقين والمركبات انه يجب على من يرسو عليه المزاد دفع قيمة المزاد خلال مدة لا تزيد عن 15 يومياً من تاريخ إحالة المزاد عليه وغير ذلك يعتبر مستنكفاً ويكون ملزماً بدفع ( 10% ) من قيمة المزاودة الأخيرة ، ويحق الاشتراك بالمزاد العلني من أي مكان لكل من يحمل رقم وطني أردني أو من يحمل رقم شخصي من الجنسيات الأخرى ، على أن يتم دفع بدل ثمن الأرقام المميزة والرسوم والضرائب المقررة من قبل من يرسو عليه المزاد لدى مديرية القضاء العسكري في ياجوز خلال ساعات الدوام الرسمي .

 

وتالياً الارقام: 




 




 

 


 

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