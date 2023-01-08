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الأحد، 08-01-2023 01:09 م

التنمية تحذر من أرقام عشوائية تدعي تقديم مساعدات مالية

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الوكيل الاخباري- حذرت وزارة التنمية الاجتماعية المواطنين من التواصل مع الأرقام العشوائية او الحسابات الوهمية مجهولة المصدر والتي تحمل اسم الوزارة.

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وقالت في منشور لها عبر منصة "فيسبوك" إن هناك صفحات وأرقام تحمل اسم وزارة التنمية الاجتماعية تدعي تقديم معونات او دعم مادي.


وأشارت الى ضرورة عدم الضغط على اية روابط تتعلق بالتسجيل او توثيق البيانات الشخصية للحصول على المعونات ، والى إبلاغ وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية للابلاغ عنها فور تلقيها على الرقم المجاني (192) - ثم اختيار الفرعي رقم (1) - ثم طلب التحويل الى المكتب رقم (232 او 594 او 299).

 

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