التوثيق الملكي يدعو الى عقد معرض سنوي للوثيقة العربية

الوكيل الإخباري- شارك مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، ممثلا بمديره العام الدكتور مهند مبيضين في اجتماعات الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف (عربيكا)، والتي اختتمت أعمالها أمس الاثنين، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.



وخلال الاجتماعات التي ركزت على بحث سبل التعاون وتفعيل المواثيق العربية للثقافة، والدفع بمخرجات عربية قابلة للتطبيق في الدول الأعضاء، قدم مبيضين مقترحين نالا الموافقة.

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وتمحور المقترحان حول عقد معرض سنوي للوثيقة العربية على غرار معارض الكتب العربية، يعقد كل سنة في دولة عربية من الدول الأعضاء بالفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، إضافة الى إعداد قائمة بيانات عربية للخبرات والتجارب العربية في الأرشفة والتوثيق.



كما تمت الموافقة من قبل المجتمعين على توصية تدعو الأمانة العامة للجامعة العربية لمخاطبة وزارات التربية والتعليم العربية، لإدارج الوثائق الوطنية والعربية في المناهج الدراسية لإنماء الوعي الوثائقي، وتفعيل دور اتحاد الإذاعات العربية وأي مؤسسات ثقافية عربية لتعزيز ثقافة التوثيق والوعي بالوثائق.



يذكر أنّ مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي انشئ بإرادة ملكية سامية عام 2005، ويرأس مجلس أمنائه سمو الأمير علي بن نايف.