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الأحد، 25-09-2022 11:03 م

السفير العضايلة يبحث مع وزير الصحة المصري تعزيز التعاون المشترك

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الوكيل الاخباري - بحث السفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة، اليوم الأحد، مع وزير الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبد الغفار عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك في التعاون الصحي بين البلدين.

وأكد العضايلة والوزير عبد الغفار، في مستهل اللقاء الذي جرى في مقر وزارة الصحة في القاهرة، متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن ومصر، والاعتزاز بالمستويات المتقدمة من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع الصحي.

وجرى تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات الطبية والصحة العامة، وتبادل الخبرات والتجارب وتطوير الموارد الطبية التي تتميز بها كل من الأردن ومصر في مجالات الصحة والرعاية الطبية ومكافحة الأوبئة وإدارة الأزمات .

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