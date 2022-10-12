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الأربعاء، 12-10-2022 08:42 م

واشنطن تؤكد دعمها للأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية

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الوكيل الاخباري - التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزير المالية محمد العسعس خلال مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بمساعد نائب وزير الخارجية الأميركي كريس باكمير، بحضور السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار.

وأطلع الوزيران، باكمير، على "مختلف برامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والسياسية التي يعمل عليها الأردن ضمن رؤى التحديث والإصلاح التي جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، وأهم الإنجازات التي تم تنفيذها في هذا الصدد" بحسب ما ذكرت وزارة التخطيط في بيان الأربعاء.

وأكدا خلال اللقاء، "أهمية الدعم المقدم من الجانب الأميركي للمملكة ضمن مذكرة التفاهم الجديدة التي تم توقيعها مؤخراً، وأهميتها في مساندة ودعم جهود الأردن التنموية والإصلاحية في مختلف المسارات، وكذلك دور المساعدات الأميركية في دعم تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية، وخصوصا في ظل مختلف التحديات التي تواجهها المملكة".

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