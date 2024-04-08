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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 08-04-2024 11:18 ص

التوثيق الملكي يوقع اتفاقية تعاون مع شركة كي بي دبليو للاستثمار

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الوكيل الإخباري - وقع مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وشركة (كي بي دبليو) الأردنية اتفاقية تعاون، في إطار استراتيجية المركز للانفتاح على العمل مع الشركات الرائدة في مجال تطوير وتنفيذ الأعمال التقنية محلياً ودولياً، وتنفيذ مشروعات الأرشفة الإلكترونية.اضافة اعلان


وأوضح المركز، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز دور المركز الريادي ورفع مستوى الأرشفة الإلكترونية، إضافة إلى تنفيذ وتطوير المشروعات المستقبلية في هذا الصدد.

ووقع الاتفاقية عن المركز المدير العام بالوكالة ريهام المصري، وعن الشركة نائب الرئيس التنفيذي المهندس محمد خرفان.

 




 

 


 

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