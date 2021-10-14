الجامعة الأردنية ضمن العشرة الأوائل عربيا في تصنيف كيو اس

الوكيل الاخباري - أحرزت الجامعة الأردنية المركز الأول محليا، وضمن الجامعات العشرة الأوائل عربيا، وفق شهادة تصنيف كيو اس، وذلك ضمن فعالية “كيو اس أرب”.



وتسلّم نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية وشؤون الجودة والاعتماد، الدكتور زيد عيادات، الشهادة في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.



وقال عيادات، في بيان اليوم الخميس، إن الجامعة تربعت على صدارة الجامعات محلياً، كما رسخت مكانتها ضمن الجامعات العشرة الأوائل في المنطقة العربية وفق تصنيف “كيو أس أرب”، للجامعات العربية لعام 2021 .

اضافة اعلان