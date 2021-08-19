الجغبير لـ الوكيل : الشحن إلى العراق بنظام door to door يبدأ الأحد

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - اعتبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، السماح بالشحن إلى العراق بنظام (door to door) اعتبارا من الأحد القادم ، مع السماح لمن يرغب بالاستمرار في التصدير بطريقة (back to back)، قرارا هاما لتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في السوق العراقي.

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ولفت الجغبير الخميس لـ"الوكيل الإخباري" أن القرار جاء بعد إيعاز من وزير الداخلية في وقت سابق ، لافتا أن ذلك طال انتظاره ، حيث يساهم في توفير الوقت والجهد ومنع تكدّس البضائع وبالتالي عدم تلفها.



وثمّن القرار الذي سينعكس إيجاباً على الصادرات الأردنية.