الأربعاء 09-06-2021
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الجمارك الاردنية تحبط تهريب بضائع مختلفة

الأربعاء، 09-06-2021 02:54 م

الجمارك الاردنية تحبط تهريب بضائع مختلفة

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الوكيل الاخباري - تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في مديرية مكافحة التهريب من ضبط صهريج مخصص لنقل المشتقات النفطية تم تجهيزه مسبقاً لغايات التهريب حيث ضبط بداخله كميات كبيرة من الالبسة كما تم ضبط شاحنة أيضآ محملة بكميات كبيرة من الالبسة المهربة قادمة من المنطقة الجنوبية بإتجاه العاصمه عمان .
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ومن جانبه اشار الناطق الاعلامي انه تم إخفاء المهربات داخل صناديق خشبية معدة خصيصاً لغايات التهريب ، وتأتي هذه الضبطية ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة الجمارك لضبط المهربات وبسط العدالة في الأسواق .

وأكد الناطق الاعلامي بانه تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمهربات والتحفظ على المضبوطات ووسائط النقل لحين استكمال الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

 




 

 


 

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