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الخميس، 23-09-2021 05:34 م

الجمارك تحبط تهريب 77 ألف حبة مخدرة

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك العمري وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الامنية تمكنت من احباط تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة. 

وأضاف الناطق الاعلامي لموقع الوكيل الاخباري بأن المضبوطات كانت مخبأة داخل إحدى الشاحنات المتجهة الى إحدى دول الجوار وتبلغ الكمية المضبوطة مايقارب (٧٧) الف حبة مخدرة. 

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