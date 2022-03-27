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الأحد، 27-03-2022 01:53 م

الجهات المستثناة من بلاغ تحديد ساعات الدوام في رمضان - أسماء

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الوكيل الإخباري - استثنى بلاغ الحكومة القاضي بتحديد ساعات دوام الموظفين الحكوميين خلال شهر رمضان، من تقتضي طبيعة أعمالهم الاستمرار بالدوام إلى ما بعد انهاء الوقت الرسمي.

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وجاء في القرار أن تكون ساعات دوام الموظفين الذين سيتم استثناؤهم بترتيبات ادارية من رؤساء دوائرهم.


وتاليا المستثنون من بلاغ تحديد ساعات الدوام خلال الشهر الفضيل:  


العاملون بالمرافق الحيوية 
العاملون في الطوارئ والإسعاف، والمستشفيات.
العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
عمال الوطن المناوبون في أمانة عمان والمحافظات
المراقبين والمفتشين في وزارة التنمية 
الجهات الرقابية على الأسواق وعلى الاغذية. 


وصدر اليوم الاحد بلاغ رسمي من رئيس الوزراء بشر الخصاونة يحدد ساعات الدَّوام في جميع الوزارات، والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات، والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة، اعتباراً من الأوَّل من رمضان، من السَّاعة 10 صباحاً وحتَّى 3 بعد الظُّهر، على أن تعود بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه الآن.

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