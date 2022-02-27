الصحة: ارتفاع معدل وفيات الأمهات في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الصحة، اليوم الأحد، التقرير الوطني الثالث لوفيات الأمهات لعام 2020 بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID" من خلال مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية.

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جاء ذلك خلال حفل استضافه وزير الصحة فراس الهواري، وبحضور مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن شيري كارلين، ومدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، وعدد من المسؤولين الحكوميين، وشركاء من القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والخدمات الطبية الملكية والعديد من الشركاء.



ويوفر التقرير بيانات مفصلة عن حالة كل وفاة الأمهات خلال عام 2020 ، كما ويسلط الضوء على المجالات التي تتطلب الاهتمام والتحسين لمنع وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها.



وكشفت نتائج التقرير عن ارتفاع في معدل وفيات الأمهات في الأردن إلى 38.5 وفاة لكل 100000 مولود حي مقارنة بـ 32.4 وفاة لكل 1000000 مولود حي للعام 2019.

وشكلت الإصابات بفيروس كورونا السبب الأكثر شيوعاً لوفيات الأمهات خلال 2020.



وقال الهواري لدى افتتاحه حفل الإطلاق إنّ التقرير الوطني الثالث لوفيات الأمهات للعام 2020، يأتي استكمالاً لما حققته البرامج الوطنية للأمومة الآمنة التي تبنتها وزارة الصحة، الذي يأتي بدعمٍ مباشر من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوضع نموذج النظام الوطني للرصد والاستجابة لوفيات الأمهات، بهدف الحد من وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها وتمكين الحكومة الأردنية من تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنمية المستدامة.



ولفت الهواري النظر إلى أنّ الأردن حقق خلال العقد الماضي تقدماً ملحوظاً في مجال تحسين خدمات الأمومة والطفولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى سعي وزارة الصحة لتحقيق أهداف خفض وفيات الأمهات والأطفال لتأمين حياة مزدهرة للعائلات الأردنية والمجتمع الأردني بشكل عام.



وثمّن الهواري الجهود المبذولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وجميع الشركاء المعنيين من لجان وطنية وفنية، بالإضافة إلى جميع أقسام الطب الشرعي والمستشفيات الحكومية ومستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الخاصة والجامعية في المملكة.



من جانبها، قالت مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن شيري كارلين " إن حكومة الولايات المتحدة والأردن تكرسان جهودهما نحو تحسين نوعية حياة الأسر الأردنية، لا سيما من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في أقسام الرعاية الحثيثة والحد من وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها.

هذا وسيدعم مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية جهود وزارة الصحة في ترجمة نتائج التقرير إلى خطط استجابة ذات تأثير واستراتيجيات مبنية على بيانات محدثة للحد من وفيات الأمهات".



وأضافت كارلين "ستكون استجابتنا مشتركة وشاملة مع التركيز على تحسين علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا بين النساء والأطفال وعلاجها في الوقت المناسب وبشكل فعال، الأمر الذي له الأثر الكبير في الحد من الوفيات التي يمكن تجنبها".



واعتمدت نتائج التقرير على بيانات نظام المعلومات الوطني للرصد والاستجابة لوفيات الأمهات في وزارة الصحة والذي تم إنشاؤه بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في عام 2018. حيث ساهم النظام منذ ذلك الحين في تعزيز الجهود الوطنية من أجل رصد الحجم الحقيقي لوفيات الأمهات في الأردن، ومن ثم تمكين البلاد من وضع خطط استجابة سريعة للحد من وفيات الأمهات التي يمكن تجنبها.



