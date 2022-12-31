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السبت، 31-12-2022 10:36 م

الجيش: إصابات أثناء التعامل مع متفجرات قديمة

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الوكيل الاخباري -  صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه في تمام الساعة الواحدة اليوم السبت، وأثناء التعامل مع متفجرات قديمة في أحد مواقع تدمير الذخائر، حدث انفجار في عدد من القنابل الفسفورية، ما نتج عنه حريق وانبعاث دخان فسفوري كثيف.

وبين المصدر أنه نتيجة استنشاق مادة الفسفور من قبل المعنيين بالتفجير، أدى ذلك إلى إصابة عدد منهم بضيق التنفس وتم إسعافهم إلى مستشفى الأمير هاشم بن الحسين وحالتهم الصحية جيدة.

وأضاف المصدر أن إحدى الحالات تعاني من حروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجل اليسرى، وتم تحويلها إلى مدينة الحسين الطبية، لتلقي العلاج والمتابعة.

وتتمنى القيادة العامة للمصابين الشفاء العاجل، وتهيب بالمواطنين عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

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