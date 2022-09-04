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الأحد، 04-09-2022 10:28 ص

الجيش: تخصيص جزء من تمارين الأسد المتأهب لمتابعة الأوضاع على الحدود-صور

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الوكيل الإخباري- قال مدير الاعلام العسكري العقيد الركن مصطفى الحياري أنه تم اطلاق تمرين الاسد المتأهب 2022 من مركز الملك عبد الله لتدريب العمليات الخاصة بمشاركة  27 دولة بالاضافة للأردن البلد المستضيف

وبين الحياري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن المشاركة بالتمارين تعود بالنفع من ناحية رفع الجاهزية وكسب خبرات نوعية للقوات المشاركة.

وأشار إلى أنه تم تصميم التمرين وفقا لبيئة تحاكي سيناريوهات وخصائص تراعي بيئة الحرب، وذلك بهدف رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة وكسب الخبرات العملياتية وتحقيق الأمن والسلم، والتعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة.

واشار الى ان التمرين يسعى لتمكين المؤسسات الرسمية للعمل خاصة المركز الوطني الأمن والازمات، والتعامل مع التهديدات العابرة للحدود، خاصة التسلل والتهريب والطائرات المسيرة، والتعامل مع الحوادث البيولوجية سوء العرضية او المتعددة، وذلك بتنفيذ من القيادة العامة للقوات .

وأوضح أنه لن يستخدم أسلحة جديدة في التمرين لهذا العام، والعمل على زيادة التمرين على الأسلحة المستخدمة سابقا.

ونوه إلى أنه سيتم تخصيص جزء من التمرين لمتابعة الأوضاع على الحدود، موضحا أن جهات مدنية وعسكرية تشارك بالتمارين.

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