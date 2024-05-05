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الأحد، 05-05-2024 03:40 م

"المدن والقرى" يستقبل وفدا من جمعية السباكات التعاونية

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الوكيل الاخباري- أكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى، أسامة العزام، أهمية التعاون مع جمعية السباكات الرائدات النسائية التعاونية في مجال التدريب وتمكين المرأة.

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جاء ذلك خلال استقباله وفدا من الجمعية، لبحث عمليات صيانة وتركيب قطع لتحسين استخدام المياه، وتحسين البنية التحتية وتعزيز الاستدامة.


وأعربت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص في البنك نانسي متولي، عن تقديرها لجهود جمعية السباكات الرائدات التعاونية، مؤكدة أهمية هذه الشراكات في تعزيز الفرص المتساوية وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.


بدورها، أشارت تهاني الشطي من الجمعية بجهود فريق العمل في التحقق من جودة المرافق الصحية وإجراء عمليات الصيانة والتدريب.

 




 

 


 

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