الحكومة : المرحلة الثانية من فتح القطاعات الاثنين

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، الأحد، إنّه خلال الأيّام الثلاثة الماضية شهدنا تزايداً في نسب الفحوصات الإيجابية.وأضاف العايد، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن تطورات الوضع الوبائي، وجهود الحكومة للتعامل معه، وإجراءات المرحلة الثانية من فتح القطاعات، أن العديد من دول الإقليم والعالم بدأت تتزايد فيها نسب الإصابة وهذا ما يدعونا للحذر".وأشار، إلى أن هذه التطوّرات تأتي بالتزامن مع استمرارنا بتنفيذ الخطّة الآمنة والمتدرّجة لفتح القطاعات، التي بدأناها منتصف الشهر الحالي على 3 مراحل، والتي ستبدأ المرحلة الثانية منها الاثنين.