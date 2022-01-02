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الأحد، 02-01-2022 12:55 م

الحكومة تجري تغييرا على الاستراتيجية الوطنية للطاقة .. وهذا ما سيحدث

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الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصادر رسمية، أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية سوف تجري تغييراً على الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2020- 2030.

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وبيّنت المصادر، أن التغييرات التي ستجري على الإستراتيجية سوف تتضمن بنود وأهداف تخص ملف استغلال الثروات المعدنية والطاقة المتجددة.


وأشارت إلى إن إحداث هذا التغيير يأتي لمواكبة التغيرات العالمية التي تتسارع نحو التوجه للطاقة النظيفة والإستغناء عن الوقود الاحفوري للتقليل من الانبعاثات الكربونية.


يذكر أن استراتيجية الطاقة 2020- 2030 كانت تقتصر على ملفي النفط والغاز من خلال التوسع في حفر الابار واستقطاب الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال.

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