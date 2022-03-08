الحكومة تُخصص 600 مليون دينار لتوليد الكهرباء من الماء

الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة صالح الخرابشة عن عزم الوزارة تنفيذ مشروع بكلفة تصل إلى 600 مليون دينار لتوليد الطاقة الكهرومائية من خلال السدود في المملكة.

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وبيّن الخرابشة أن الوزارة تبحث الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم بعض مشاريع الربط الكهربائي.



وأشار الخرابشة إلى أن الأردن لديه كميات كبيرة من النحاس والفوسفات والليثيوم والعديد من المعادن الأخرى، مؤكدا على أهمية إيجاد اليات مناسبة لتعزيز فرص الاستثمار في هذه المعادن.



وأعلن أن هنالك دراسة لتحويل الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية، وإتاحة إمكانية التخزين لدى شركات توزيع الكهرباء.

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