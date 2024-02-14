الأربعاء 14-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن: القبض على 19 شخصاً متورطاً بـ 9 قضايا لتجارة وترويج المخدرات

الأمانة ترد على المطاعم: أرسلنا رسائل نصية لتجديد الرخص والتفتيش يخضع للرقابة

مياه اليرموك ترفع كشفا جديدا بأسماء 3818 مشتركا غير مسددين

ضبط 593 متسولاً ومتسولة خلال الشهر الماضي

السفير العضايلة: الأردن يضع دعم العمل العربي المشترك في سلم أولويات دبلوماسيته ونهجه

دبلوماسي صيني يتحدث بحدة عن الغرب في الأمم المتحدة

صحة غزة: 103 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 24 ساعة

الحكومة: دوام غداً الخميس كالمعتاد ولا بلاغات بانهائه مبكراً

ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة

انفجار ثلاث نقاط في خطوط الغاز الرئيسية في ايران

الأربعاء، 14-02-2024 11:58 ص

الحكومة تصرف نصف مليون دينار دعماً إضافياً لاتحاد كرة القدم

ethad


الوكيل الإخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، صرف مبلغ 500 ألف دينار دعماً إضافياً للاتحاد الأردني لكرة القدم؛ لتُضاف إلى مبلغ مليون دينار التي قرَّر مجلس الوزراء تقديمها للاتحاد وتم صرفها يوم الخميس الماضي.اضافة اعلان


ويأتي قرار مجلس الوزراء بناء على التوُّجيه الملكي السَّامي للحكومة بتوفير الدَّعم للاتحاد الأردني لكرة القدم، في ضوء الإنجاز التَّاريخي غير المسبوق لمنتخب النَّشامى بحصوله على الميدالية الفضيَّة في بطولة كأس آسيا، وتوفير ما يمكن من أسباب لديمومة هذا الإنجاز والبناء عليه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1faffe71-2a81-4325-93a0-6adf8a72bb71

الأمن: القبض على 19 شخصاً متورطاً بـ 9 قضايا لتجارة وترويج المخدرات

XQI13sA7DmxoQZRh6gUAEEbcCaRA4AUUHnEoUbv2

الأمانة ترد على المطاعم: أرسلنا رسائل نصية لتجديد الرخص والتفتيش يخضع للرقابة

69160442_2279056139075124_5189197852307357696_n

مياه اليرموك ترفع كشفا جديدا بأسماء 3818 مشتركا غير مسددين

AqBlgih6DQnZFxdgjNgj0w6dbNxDm62bj7qScktR

ضبط 593 متسولاً ومتسولة خلال الشهر الماضي

WhatsApp Image 2024-02-12 at 4.39.03 PM

وزيرة التنمية: نعمل على مراجعة ما تم إنجازه في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية لتحديثها

65cc89e6d43a9

السفير العضايلة: الأردن يضع دعم العمل العربي المشترك في سلم أولويات دبلوماسيته ونهجه

أخبار متعلقة
11

ولي العهد للنشامى: "شكراً لكم بحجم الوطن.. راسكم مرفوع يا رفاق"

1

الملكة للمنتخب الوطني: مبروك الإنجاز التاريخي والتتويج بالمركز الثاني

١

الدوحة: نشاط ملحوظ للجماهير الأردنية والاهازيج والأعلام ترتفع

444

اعلان هام بشأن عرض مباراة النشامى وقطر يوم السبت

345373

الحكومة تُقدم مليون دينار دعماً لاتحاد كرة القدم

الخضاونة-22

الخصاونة للنشامى: أسعدتم الأردن