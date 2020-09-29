الثلاثاء 29-09-2020
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الثلاثاء، 29-09-2020 07:31 م

الحكومة تعلن فرض حظر التجوّل الشامل في مناطق جديدة - اسماء

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 الوكيل الاخباري - بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد اليوم الثلاثاء عزل مخيّم البقعة في محافظة البلقاء، بالإضافة إلى جزء من منطقة البتراوي والزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، وفرض حظر التجوّل الشامل في هذه المناطق، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم بعد غدٍ الخميس الموافق للأوّل من تشرين الأوّل المقبل ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيهما.
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وسيتمّ لاحقاً النظر في إمكانيّة تمديد قرار العزل وحظر التجوّل الشامل في المنطقتين، في ضوء الحالة الوبائيّة.

وتمّ تفويض محافظ البلقاء ومحافظ الزرقاء باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة عند الضرورة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة في المنطقتين.

 




 

 


 

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