الجمعة 04-02-2022
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الجمعة، 04-02-2022 10:25 ص

الحكومة توضح حول دوام الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس

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الوكيل الاخباري- قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن نسبة الدخول للمستشفيات الحالية تبلغ 1 إلى 1.5% من اجمالي الاصابات، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات خلال الموجة الحالية.

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وأضاف البلبيسي، أن 80% من الإصابات لم تتلقَ أي جرعة من لقاح كورونا، مبينا أن عدد إصابات كورونا في الأسبوع الوبائي الحالي الذي ينتهي الجمعة وصل، إلى 91 ألف إصابة.

 

وبشأن عودة بدء الفصل الثاني لطلبة المدارس في 20 شباط الحالي أكد البلبيسي، أنه لا عودة عن التعليم الوجاهي في المدارس، وعملية إزاحة الفصل الثاني جاءت لتفادي ذروة الموجة الحالية من كورونا، موضحا أنه حتى لو ارتفعت الإصابات لن يتم تغيير موعد الفصل الثاني.

وفي ذات السياق، قال استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة، الدكتور محمد حسن الطراونة، إن الموجة الرابعة من كورونا قد تمتد حتى شهر رمضان المبارك.

وعزا الطراونة لـ"رؤيا" أسباب امتداد الموجة إلى شهر رمضان المقبل، إلى ظهور المتحور الخفي من أوميكرون BA2 و BA3، وإصابة الأشخاص الذين أصيبوا سابقا والحاصلين على لقاح كورونا بالفيروس، قائلا: هنا تكمن خطورته.   

وأضاف أن إدارة الملف الصحي من قبل أشخاص لا علاقة لهم بكورونا ولا يستمعون للآراء العلمية، تتسبب بتفاقم الوضع الوبائي وتعطيل الحياة السياسية عبر عدم انعقاد جلسات البرلمان ومجلس الوزراء، معربا عن خشيته من تعطل المنشات الصحية والاقتصادية والصحية في حال استمرار الموجة الرابعة.

وبين الطراونة أن ذروة الموجة الحالية قد تكون طويلة نظرا إلى سرعة انتشار المتحور أوميكرون والمتحورات الناتجة عنه، وقد تزيد أعداد الإصابات على 20 ألفا وقد تصل نسبة الفحوص الإيجابية إلى 30%، مشيرا إلى أن إدخالات المستشفيات وصلت إلى 1000 حالة وفق أرقام وزارة الصحة، وارتفاع الحالات النشطة إلى 100 ألف حالة، الأمر الذي يعد أزمة حقيقية وفق الطراونة.


 

 




 

 


 

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