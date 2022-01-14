الجمعة 14-01-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل خطأ طبي جديد لفنانة بعد بلاغ للنائب العام

الفائزون بالسحب لجوائز تلقي اللقاح - أسماء

وفاة واصابة اثر حادث في الزرقاء

المناطق التي سجلت أعلى هطول مطري خلال 24 ساعة في المملكة

البلبيسي: انخفاض الادخالات إلى المستشفيات رغم ارتفاع الاصابات

المناطق التي ستشهد ثلوج في المملكة خلال المنخفض الجوي- أسماء

الصحة العالمية توافق على علاجين جديدين لكورونا

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

بلدية إربد تنشر أرقام غرف الطوارئ أثناء المنخفض الجوي

وفيات الجمعة 2022-1-14

الجمعة، 14-01-2022 11:02 ص

البلبيسي: انخفاض الادخالات إلى المستشفيات رغم ارتفاع الاصابات

1202213155227560574042


الوكيل الإخباري- قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن هناك ارتفاع في أعداد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا.

وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الأردني الجمعة، أنه رغم الارتفاع بالاصابات تكون عدد الحالات المدخلة للمستشفيات قليلة، وفترة اقامة المرضى بالمستشفيات أقل.

وبين أن فترة حضانة متحور أوميكرون أقل، مطالباً بالمحافظة على اجراءات السلامة العامة والتباعد.

ولفت إلى أن الدراسات العالمية تتوقع أن متحور أوميكرون سيصيب أعدادا كبيرة وقد يؤدي لتوفير مناعة مجتمعية، ولكن كلما زاد انتشار المرض تزداد المتحورات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
EZiAMtiWoAUuU5H

الفائزون بالسحب لجوائز تلقي اللقاح - أسماء

1120212112548802009726

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

jByCxLwxZwrDYjHK8N8SqFaS30SvQRv5K47UizTA

بلدية إربد تنشر أرقام غرف الطوارئ أثناء المنخفض الجوي

thumbs_b_c_174a7314693a4df5c23e7bcd6c43c6bc

الصحة تعلن عن مراكز إعطاء اللقاح ومراكز فحص كورونا

120221141510450887542

الازمات: زخات ثلجية فوق المرتفعات

وزارة الخارجية

الأردن يدين الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد

أخبار متعلقة
6202118192459457058510

الهواري يتوقع زيادة الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون"

0L5A9566

مصدر: قرارات جديدة من الاوبئة بشأن احتفالات رأس السنة خلال ايام

وزارة الصحة 2)

مراكز تطعيم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا السبت - اسماء

عجلون

عجلون: مطالب بتشغيل مستشفى الإيمان الجديد

وزارة الصحة 2)

مراكز فحص كورونا الجمعة - أسماء

إصابات

استطلاع الوكيل: 59% يرفضون تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا