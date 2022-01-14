البلبيسي: انخفاض الادخالات إلى المستشفيات رغم ارتفاع الاصابات

الوكيل الإخباري- قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي إن هناك ارتفاع في أعداد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا.



وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الأردني الجمعة، أنه رغم الارتفاع بالاصابات تكون عدد الحالات المدخلة للمستشفيات قليلة، وفترة اقامة المرضى بالمستشفيات أقل.



وبين أن فترة حضانة متحور أوميكرون أقل، مطالباً بالمحافظة على اجراءات السلامة العامة والتباعد.



ولفت إلى أن الدراسات العالمية تتوقع أن متحور أوميكرون سيصيب أعدادا كبيرة وقد يؤدي لتوفير مناعة مجتمعية، ولكن كلما زاد انتشار المرض تزداد المتحورات.

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