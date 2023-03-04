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السبت، 04-03-2023 05:07 م

الحكومة : نسبة نمو الصادرات الأردنية العام الماضي تجاوزت 36%

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، السبت، إن نسبة نمو الصادرات الأردنية العام الماضي تجاوزت 36%، بينها 14% لصادرات البوتاس والفوسفات.

جاء ذلك خلال إيجاز صحفي للشريدة مع وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول.

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واكد الشريدة تخصيص 670 مليون دينار لهذا العام منها 505 ملايين من الموازنة العامة .

 

وذكّر بتمكن الحكومة من الوصول إلى 5 مراجعات مع صندوق النقد الدولي واستكمالها بنجاح، وقال الشريدة إن ذلك "يدخلنا هذا العام بزخم أكبر حتى نساهم بوضع الأسس والقواعد للوصول إلى مستهدفات البرنامج التنفيذي والمرتبطة بتحقيق نسبة نمو تبلغ 3% مع العام 2025".
 

بدوره اكد وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول ان جلالة الملك قال ان دور الاعلام المسؤول مهم جدا في رؤية التحديث الاقتصادي .

 

 

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