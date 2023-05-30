الثلاثاء 30-05-2023
الوكيل الاخباري

الضمان تقيم احتفالاً بمناسبة حفل زفاف ولي العهد في كافة فروعها

الحنيطي للوحدات المشاركة في حفل زفاف ولي العهد: تعاملوا بحضارية

منخفض جوي خماسيني جديد يؤثر على المملكة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

توجيه حكومي بتعويض المزارعين المتضررين جراء الأمطار الأخيرة

توضيح حول موعد تسجيل طلبة الصف الاول بالمدارس

وفد نسائي أردني يشارك بالملتقى العربي الأوروبي لسيدات الأعمال

لقاء تعريفي بالمنصة الأردنية للتصدير بصناعة إربد

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا - اسماء

حضور دولي رسمي لحفل زفاف ولي العهد

الثلاثاء، 30-05-2023 06:27 م

الحنيطي للوحدات المشاركة في حفل زفاف ولي العهد: تعاملوا بحضارية

4202312194559452638287


الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد وتسخر كافة امكانياتها ومواردها لتحضيرات حفل زفاف صاحب السمو الملكي الحسين بن عبدالله ولي العهد المعظم.

وجاء ذلك خلال زيارته اليوم الثلاثاء، إلى عدد من الوحدات والتشكيلات المشاركة من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي (قيادة لواء الملك حسين بن علي، قيادة الحرس الملكي الخاص، قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، قيادة مجموعة الملك عبدالله الثاني القوات الخاصة الملكية) في حفل زفاف صاحب السمو الملكي.

وتفقد اللواء الركن الحنيطي مرتبات الوحدات والتشكيلات المشاركة واطلع على خططها الأمنية وجاهزيتها استعداداً لحفل زفاف صاحب السمو الملكي وأدوارها المختلفة للحفاظ على بيئة آمنة خلال الحفل بتوظيف كافة الإمكانيات من معدات وتدريبات وخبرات ومهارات لتنفيذ الواجبات المناطة بها.

وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الوحدات المشاركة في حفل زفاف سمو ولي العهد تتمتع باحترافية ومهنية عالية في أداء المهام التي تقوم بها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة، مؤكداً على ضرورة التعامل مع المواطنين ضمن مناطق المسؤولية بكل مهنية وبالطرق الحضارية التي اعتادت عليها القوات المسلحة.

وفي نهاية الزيارة التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الوحدات التي زارها، ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى وثقته واعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلونها، وبمستوى الكفاءة والجاهزية والمعنويات العالية التي يتمتعون بها، مهنئاً سمو ولي العهد بمناسبة زفافه وبالأعياد الوطنية التي تعيشها المملكة خلال هذه الأيام.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة سير العمل في مشروع المقر الدائم الجديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

واستمع اللواء الركن الحنيطي خلال الجولة لإيجاز قدمه مدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية العميد المهندس عمار الصرايرة حول آخر ما وصلت إليه عمليات البناء في الموقع والمراحل القادمة في عمليات الإنجاز، مشيداً بالجهود المبذولة والاحترافية العالية في تنفيذ المشروع، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والحداثة والتميز.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202324183231176763728

الضمان تقيم احتفالاً بمناسبة حفل زفاف ولي العهد في كافة فروعها

w

وفد نسائي أردني يشارك بالملتقى العربي الأوروبي لسيدات الأعمال

e

لقاء تعريفي بالمنصة الأردنية للتصدير بصناعة إربد

5202322144311212980374

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا - اسماء

wwwww

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يزور الأردن لحضور زفاف ولي العهد

www

مدرسة حقلية لمزارعي اللوز بلواء الوسطية

أخبار متعلقة
8

التوثيق الملكي يصدر طبعة جديدة من كتاب "ما رأيت وما سمعت"

وزارة الخارجية

الأردن يرحب بتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في السودان

3202330202142279352118

الامن العام : العثور على جثة ثلاثيني أمام منزله في الطفيلة

1684251430313

الحنيطي يلتقي مساعد الأمين العام لحلف الناتو للتحديات الأمنية الناشئة

120232485559915062799

محاولة انتحار جديدة على جسر عبدون

w

الحنيطي يزور كتيبة الحرس الملكي الآلية السادسة