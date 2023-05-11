الحنيطي يزور كتيبة الحرس الملكي الآلية السادسة

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، كتيبة الحرس الملكي الآلية السادسة، إحدى وحدات لواء الشهيد وصفي التل الآلي الثاني التابع للمنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله قائد المنطقة العميد الركن نِجي المناصير.



وتأتي الزيارة انطلاقاً من حرص القيادة العامة للوقوف على جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات، حيث استمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازات عسكرية عن المهام والواجبات المناطة بالكتيبة، وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها، والخطط المستقبلية، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.



والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشاد بالمعنويات العالية التي يتمتعون بها، مؤكداً على استمرار القيادة العامة بدعم قوات حرس الحدود لمواجهة كافة أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، وتوفير كافة السبل بما يمكِّنهم من القيام بمهامهم وواجباتهم.

اضافة اعلان