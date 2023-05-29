التوثيق الملكي يصدر طبعة جديدة من كتاب "ما رأيت وما سمعت"

الوكيل الاخباري - أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، طبعة جديدة من كتاب "ما رأيت وما سمعت" لخير الدين الزركلي، نقحها وحررها مدير المركز الدكتور مهند مبيضين.



وأوضح المركز في بيان اليوم الاثنين، أن الكتاب يتناول رحلة المؤلف الزركلي في الفترة (1893- 1976)، والتي استمرت ستة أشهر منذ خروجه من سوريا يوم ميسلون وحتى هليوبوليس القاهرة بعد عودته من مكة، وفيه تمكن الزركلي من جمع مادة تاريخية وأدبية غنية في مدة تعد وجيزة.



وبين أن طبعة الكتاب المقدمة من المركز هي الأحدث؛ إذ تحيي نصا خاصا له مكانته وأهميته من حيث زمانه ومعطياته ومعلوماته، وتمتاز بتقديمها للرحلة في حلة جديدة وتحقيق علمي محايد، ويظهر ذلك في محاولة هذه الطبعة إكمال نواقص الطبعات السابقة وتعديل الأخطاء الإملائية حيث وجدت.

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