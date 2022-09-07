الخارجية تتابع توقيف 40 أردنياً في كينيا بتهمة مخالفة القوانين

الوكيل الاخباري - أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول أن الوزارة تتابع مع السفارة الأردنية في نيروبي،كينيا موضوع إيقاف 40 أردنيا مخالفي الأنظمة والقوانين في مدينة مومباسا.

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وأضاف أبو الفول اليوم الاربعاء لـ "الوكيل الاخباري" أنه من المتوقع عودتهم خلال أيام إلى أراضي المملكة منوهاً أنهم ذهبوا بتأشيرة سياحية .



وأشار أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم فور وصولهم إلى الأردن منوهاً أنهم مجموعة عائلات.



وكانت وسائل إعلام كينية نشرت إن شرطة مدينة مومباسا اعتقلت 40 سائحاً أردنيًا بتهمة التسول في شوارع المدينة.



