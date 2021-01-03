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الأحد، 03-01-2021 10:45 م

الخارجية تدين الفعل الإرهابي في الباكستان

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفعل الإرهابي الهمجي الجبان الذي استهدف عمال المناجم في مقاطعة بالوشيستان جنوب غربي الباكستان وأسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة آخرين.
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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الجريمة اللاإنسانية النكراء التي تعكس ظلامية الفكر الإرهابي البشع الذي يتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والانسانية ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية الباكستان الشقيقة وأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

 




 

 


 

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