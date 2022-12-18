الخرابشة: مذكرتا تفاهم لاستكشاف الليثيوم والذهب جنوب المملكة

الوكيل الإخباري -

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وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأحد مع الشركة العربية للتعدين، مذكرتي تفاهم للتنقيب عن الليثيوم في منطقة فينان بوادي عربة، وعن الذهب في منطقة جبل مبارك بمحافظة العقبة.ووقع المذكرتين وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة وعن العربية للتعدين مدير عام الشركة حسن التكروري.وقال الوزير الخرابشة إن مذكرة التفاهم الخاصة باستغلال الذهب في منطقة جبل المبارك مدتها 12 شهراً، وتتيح للشركة العربية للتعدين التنقيب عن الليثيوم في منطقة مساحتها 50 كيلومتر مربع من خلال إجراء الدراسات الجيولوجية والمسح الجيولوجي لمنطقة الاستكشاف يستثنى منها المناطق الواقعة ضمن حدود المحميات.وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الخاصة باستكشاف الليثيوم، بين أن مدتها 12 شهراً وتتيح للعربية للتعدين إجراء عمليات الاستكشاف والتنقيب على أرض مساحتها 35 كيلومتر مربع، تستثنى منها المناطق الواقعة ضمن حدود المحميات الطبيعية والاثرية .