الخشمان يستذكر الحسين

الوكيل الاخباري - استذكر الكابتن محمد الخشمان، السبت، الملك الراحل الحسين بن طلال، في ذكرى ميلاد الـ 85.



وقال الخشمان، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "رحمك الله وطيب الله ثراك يا ملك ملوك الارض واسكنك مع جدك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم -".



وأضاف في منشوره: "نذكرك في كل يوم ونترحم عليك فانت من رسم لنا الطريق واوصلتنا الى ما نحن فيه واوجب علينا ان نحافظ على الامانه التى عهدتها الينا جميعا وسنبقى نحن الاردنيين الشرفاء على العهد ماضون ملتزمين بالحفاظ والدفاع عن كل ذرة تراب من تراب الاردن والراية الهاشميه التي حملها من بعدكم باقتدار سيدي صاحب الجلاله الهاشميه الملك عبدالله الثاني المعظم وولي عهده المحبوب الامير الحسين بن عبدالله المعظم".

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