الخميس 21-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية: إجلاء 61 مواطناً أردنياً من قطاع غزة

ولي العهد يهنئ بذكرى معركة الكرامة وعيد الأم: شكشكتني بالكرامة

تعرض سفينة لإطلاق نار بالقرب من سواحل اليمن

خبير دستوري يكشف عن فئتين سيشملهم العفو العام

بث مباشر.. مباراة الأردن والباكستان- رابط

الاحتلال يجبر النازحين بمستشفى الشفاء على التوجه جنوبا

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية يوم غد الجمعة

واتساب يختبر ميزة جديدة .. تتعلق بالفويس نوت

تجار الكهرباء والإلكترونيات عن عيد الأم: حركة شرائية ضعيفة جداً

الخصاونة: في معركة الكرامة جسّد جيشنا أيقونة الكرامة والنَّصر

الخميس، 21-03-2024 11:28 ص

الخصاونة: في معركة الكرامة جسّد جيشنا أيقونة الكرامة والنَّصر

014111


الوكيل الاخباري - هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بذكرى معركة الكرامة الخالدة، ومناسبة عيد الام.

اضافة اعلان


وقال الخصاونة في منشورين متتاليين له عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: " في معركة الكرامة الخالدة، جسَّد نشامى جيشنا العربي المصطفوي بقيادة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال - طيَّب الله ثراه - أيقونة الكرامة والنَّصر؛ فهنيئاً لجلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ وليِّ عهده الأمين، ولوطننا الغالي وجيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنيَّة هذه الذِّكرى المجيدة، وتحيَّة للأُم الأردنيَّة في عيدها، ولَّادةُ النَّشامى والنَّشميَّات، فخرُ الوطن وقيادته.

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
542929

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية يوم غد الجمعة

iStock-940975636-1

تجار الكهرباء والإلكترونيات عن عيد الأم: حركة شرائية ضعيفة جداً

الصفدي 2

وزير الخارجية يزور القاهرة للمشاركة في اجتماع عربي مع بلينكن

1711009184511

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة

22023159162997121811

نصف دينار سعر كيلو الخيار في السوق المركزي

M63A8879

التربية: تحويل مستحقات المشاركين بتكميلية التوجيهي إلى البنوك اليوم

أخبار متعلقة
1711009184511

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة

1710956739830

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى معركة الكرامة السادسة والخمسين

image

رئيس الوزراء يكشف: مشروع قانون العفو العام 2024 لن يشمل هذه القضايا

WhatsApp Image 2024-03-20 at 1.37.30 PM

الضمان: 437 ألف مشتركة فعّالة بالضمان حاليا

main_image65f9b4e177f7d

الحكومة تُصدر بلاغاً جديداً اليوم - تفاصيل

1710684970771

رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية السنغافوري