الخميس 21-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مجلس الإفتاء يقدر زكاة الفطر للفرد في الاردن

الخارجية: إجلاء 61 مواطناً أردنياً من قطاع غزة

ولي العهد يهنئ بذكرى معركة الكرامة وعيد الأم: شكشكتني بالكرامة

تعرض سفينة لإطلاق نار بالقرب من سواحل اليمن

خبير دستوري يكشف عن فئتين سيشملهم العفو العام

بث مباشر.. مباراة الأردن والباكستان- رابط

الاحتلال يجبر النازحين بمستشفى الشفاء على التوجه جنوبا

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية يوم غد الجمعة

واتساب يختبر ميزة جديدة .. تتعلق بالفويس نوت

تجار الكهرباء والإلكترونيات عن عيد الأم: حركة شرائية ضعيفة جداً

الخميس، 21-03-2024 11:16 ص

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة

1711009184511


الوكيل الإخباري - عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة بمناسبة ذكرى معركة الكرامة الخالدة، تظهر العدد الصادر بتاريخ 24 آذار 1968 لصحيفة الدستور الأردنية، والذي ضمّ مجموعة من الأخبار الخاصة بمعركة الكرامة التي وقعت في 21 آذار 1968.

اضافة اعلان


وأشار المركز في بيان اليوم الخميس، أنه يظهر في الصفحة الرئيسة للوثيقة المانشيت الرئيس الذي يشير إلى خبر المؤتمر الصحفي الذي عقده المغفور له الملك الحسين بن طلال، لتبسيط الحقائق وإيضاح الصورة حول المعركة التي خاضها الجيش العربي الأردني مع العدوان الإسرائيلي الغاشم.


وبين أن الصحيفة استعرضت في أخبارها البسالة التي قدمها أبناء الجيش العربي في سبيل الدفاع عن وطنهم، مؤكدة تلاحم الشّعب مع القيادة والجيش وبذله الجهد كله في سبيل رفعة الوطن وسلامة أراضيه.


كما نشرت خبر تشييع جثامين الشهداء الذين قدّموا أرواحهم في سبيل الدفاع عن ثرى وطنهم الغالي، وتُظهر أبعاد المعركة السياسيّة والإقليميّة، ما يؤكّد الأهميّة الكبرى للنصر الذي حقّقه الجيش الأردنيّ ضدَّ العدوان الإسرائيلي الغاشم، بالإضافة إلى نشرها أخبار تشير إلى أنّ دولًا مختلفةً أيدت الحقّ الأردني في الدفاع عن أراضيه.


وأوضح المركز أن هذه الوثيقة تُعدّ ذات أهميّة كبرى، لتسجيلها تاريخًا مُشرّفًا وإضاءة فترة مهمَّة من تاريخ المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ننننن

مجلس الإفتاء يقدر زكاة الفطر للفرد في الاردن

وزارة الخارجية

الخارجية: إجلاء 61 مواطناً أردنياً من قطاع غزة

1 (2)

ولي العهد يهنئ بذكرى معركة الكرامة وعيد الأم: شكشكتني بالكرامة

542929

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية يوم غد الجمعة

iStock-940975636-1

تجار الكهرباء والإلكترونيات عن عيد الأم: حركة شرائية ضعيفة جداً

014111

الخصاونة: في معركة الكرامة جسّد جيشنا أيقونة الكرامة والنَّصر

أخبار متعلقة
1709803428074

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

820238224242947228321

تشكيلات إدارية وتعيين رؤساء أقسام في التربية - أسماء

2202013165853424968441

رجل يقتل زوجته طعناً في الرمثا والأمن يحقق

image

وزيرة التخطيط تبحث ووزير التنمية الكندي برنامج التعاون التنموي

new_227984_6708_soc

وزير العدل أمام العدل الدولية: الأردن يحافظ على الوضع القانوني في القدس

o9St4NhU1DEzkLDhMPiAz88VaZ0OQDloWPDQkEPG

الخصاونة: الأردن حقق نجاحا استثنائيا في إنجاز برنامج التسهيل الائتماني