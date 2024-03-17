رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية السنغافوري

الوكيل الإخباري -

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استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الأحد، وزير الخارجية السنغافوري، فيفيان بالاكريشنان والوفد المرافق الذي يزور الأردن ضمن جولة تشمل عدة دول إقليمية.وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير السنغافوري لدى المملكة شامشير زمان، على علاقات الشراكة والصداقة التي تجمع البلدين والحرص الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز علاقات الأردن مع سنغافورة في مختلف المجالات.ولفت الخصاونة إلى أهمية البناء على الزيارة المهمة التي قام بها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى سنغافورة بداية العام الحالي لدفع مسيرة التعاون بين البلدين، سيما في المجالات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب المهني والتقني.واطلع رئيس الوزراء وزير خارجية سنغافورة على الجهود التي يبذلها جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطار حل الدولتين الذي يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بين دول المنطقة وشعوبها.